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Политолог Сатановский: Польша и Украина «засветили» новый антироссийский план Запада

Политика
Политолог Сатановский: Польша и Украина «засветили» новый антироссийский план Запада
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 21 ноября. Западные страны подготовили новый хитрый план против России, однако Украина и Польша уже «засветили» его, заявил известный политолог Евгений Сатановский в эфире «Вести FM».

Эксперт считает, что в ближайшее время Запад будет пытаться надавить на Россию через Донбасс. Об этом свидетельствуют недавние заявления украинских и польских представителей, которые самостоятельно раскрыли антироссийские западные планы, пытаясь показать свою осведомленность.

«Это заметно по тому, что говорят честные до изумления польские и украинские журналисты и политики. Они, пожалуй, два наиболее ярких и красивых рупора происходящего. До того ребятам хочется засвидетельствовать, что они в курсе и от них что-то зависит, что они поневоле очень многое засвечивают», — обратил внимание политолог.

Политолог Сатановский: Польша и Украина «засветили» новый антироссийский план Запада
Федеральное агентство новостей /

Евгений Сатановский подчеркнул, что уже стало известно о шантаже Запада по вопросу реализации «Северного потока — 2». Если же Россия вмешается в ситуацию в Донбассе и не даст Украине «подмять» регион под себя, то это может «торпедировать» запуск газопровода, заключил эксперт.

Как стало известно ранее, глава МИД России Сергей Лавров сделал решительное заявление о роли ОБСЕ в урегулировании ситуации в Донбассе. По его словам, организация должна устроить консультации по воплощению стратегии, благодаря которой ЛДНР и Украина вступят в прямые переговоры.

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украина донбасс польша северный поток сатановский
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