В Якутии спасли от смерти краснокнижную серую цаплю

Якутск, 21 ноября. Перелетная краснокнижная птица была найдена в истощенном состоянии возле речки в Усть-Майском улусе. Ее спас неравнодушный прохожий.

Врио руководителя инспекции госэкологического надзора по региону Вадим Егоров привез птицу к ветеринарам, которую ему передал местный житель. Медики провели осмотр пернатой и все необходимые лечебные процедуры. По словам специалистов, цапля была истощена и ослаблена.

«В данное время краснокнижная пациентка чувствует себя хорошо», — сообщили в Департаменте ветеринарии Республики Саха (Якутия).

В Якутию краснокнижная цапля обычно прилетает в мае и селится большими колониями. Обитает она исключительно возле водоемов, а также не избегает соседства с человеком, часто встречается в культурных ландшафтах и в чертах крупных городов. Птица питается только животной пищей — рыбой, лягушками, грызунами, пресмыкающимся, головастиками и насекомыми.

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