Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 11:03
11:00
Общество
Синоптик Леус предупредил о гололедице в Петербурге в воскресенье
10:58
Общество
Шифрин заявил, что Измайлов не попадет в рай даже с QR-кодом
10:57
Происшествия
Житель Ленобласти утопил в ванной пришедшего в гости собутыльника
10:55
Экономика
Пострадавшие от стихии сельхозпроизводители ДФО получат 1,4 млрд рублей господдержки
10:52
Происшествия
Аквапланирование могло привести к смертельной аварии с блогером Губденским в Москве
10:52
Происшествия
Полицейские ликвидировали открывшего стрельбу в Иерусалиме злоумышленника
10:49
Политика
Политолог Сатановский: Польша и Украина «засветили» новый антироссийский план Запада
10:48
Происшествия
Шоплифтера отправили в колонию строго режима в Прикамье
10:45
Происшествия
Под Красноярском авария с участием фуры унесла жизни двух человек
10:44
Происшествия
Двое пенсионеров погибли при ночном пожаре в Татарстане
Все новости

В Якутии спасли от смерти краснокнижную серую цаплю

Общество
В Якутии спасли от смерти краснокнижную серую цаплю
wikipedia.org  /  Marek Szczepanek / CC BY-SA 4.0

Якутск, 21 ноября. Перелетная краснокнижная птица была найдена в истощенном состоянии возле речки в Усть-Майском улусе. Ее спас неравнодушный прохожий.

Врио руководителя инспекции госэкологического надзора по региону Вадим Егоров привез птицу к ветеринарам, которую ему передал местный житель. Медики провели осмотр пернатой и все необходимые лечебные процедуры. По словам специалистов, цапля была истощена и ослаблена.

«В данное время краснокнижная пациентка чувствует себя хорошо», — сообщили в Департаменте ветеринарии Республики Саха (Якутия).

В Якутию краснокнижная цапля обычно прилетает в мае и селится большими колониями. Обитает она исключительно возле водоемов, а также не избегает соседства с человеком, часто встречается в культурных ландшафтах и в чертах крупных городов. Птица питается только животной пищей — рыбой, лягушками, грызунами, пресмыкающимся, головастиками и насекомыми.

Не так давно семья из Печоры спасла замерзающего на дороге лебедя. Они приютили его у себя.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В Якутии спасли от смерти краснокнижную серую цаплю
якутия хорошие новости россии спасение птицы
Комментировать