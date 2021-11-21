Гаркалин хранил память о покойной супруге до самой смерти

Москва, 21 ноября. Звезда фильма «Ширли-мырли» и педагог Валерий Гаркалин пронес чувства к одной женщине через всю жизнь. Актер хранил память о своей супруге Екатерине Гаркалиной до самой смерти.

Артист встретил свою единственную любовь в «Гнесинке». Будущая жена была старше Гаркалина на два года и занимала должность педагога, но это не помешало чувствам пары. Возлюбленные поженились в 1978 году, когда звезде российского кино было 24 года.

Через пять лет после свадьбы на свет появилась дочь супругов Ника. Впоследствии она стала театральным продюсером, вышла замуж и родила мальчика и девочку.

Отношения Гаркалина и его жены прошли через множество испытаний, однако пара всегда выдерживала невзгоды. Например, именно супруга помогла артисту справиться с пристрастием к алкоголю и потратила много сил, чтобы он избавился от пагубной зависимости.

Брак актера и его супруги продлился 32 года и завершился трагическими событиями. Екатерина Гаркалина скончалась в 2009 году из-за онкологического заболевания. После этого педагог признавался в эфире шоу «Секрет на миллион», что жена скрывала от него диагноз. Несмотря на это, актер винил себя в ее смерти.

facebook.com / гаркалин валерий

Артист очень тяжело переживал уход любимой супруги и так и не женился во второй раз. Гаркалин опровергал любые слухи о романах с коллегами, утверждая, что продолжает хранить память о покойной жене.

Напомним, 67-летний актер скончался 20 ноября после продолжительной борьбы с коронавирусом. Причиной смерти педагога стала полиорганная недостаточность. После смерти Гаркалина Станислав Садальский опубликовал трогательные слова коллеги о покойной жене.