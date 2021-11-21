Политолог Наумов рассказал, что помешает Байдену остаться на второй срок

С учетом провалов во внешней политике и проблем внутри страны шансы на сегодняшний день стать президентом во второй раз у Джо Байдена не велики. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог, замглавы петербургского регионального отделения партии «Россия без коррупции» Сергей Наумов.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден решил баллотироваться на второй срок в 2024 году. Ему к этому времени будет 81 год. Некоторые демократы такое заявление восприняли скептически. Рейтинг Байдена в последнее время бьет антирекорды: сейчас его работу одобряет около 40% американцев.

«Происходящее сейчас в Афганистане — сильнейший удар по внешней политике США. В отношениях Америки с Европой нарастает напряжение, вспомните последний скандал из-за контракта на строительство подлодок, который американцы увели у Франции. Постоянные скандалы с сыном Байдена. Сам Байден спит во время встречи с премьером Израиля. Ковид в США бушует в полный рост. Вы думаете, это нравится американцам, у которых патриотизм в крови? Они хотят гордиться страной и президентом. Сегодня есть ощущение, что кандидатуру Байдена пролоббировала группа людей, чтобы решать свои вопросы, при [Дональде] Трампе такое было невозможно», — объяснил Наумов.

Global Look Press / White House / Globallookpress.com

Политолог подчеркнул, что предвыборные обещания демократам реализовать не удается. И только благодаря черному пиару и политизированным движениям, провоцировавшим беспорядки, партия пришла к власти.

«Америка расколота. Поэтому к 2024-му году политические взгляды многих американцев могут резко поменяться. Вопрос лишь в одном: выдержит ли Трамп информационный натиск демократов. Они просто так свои позиции не отдадут», — добавил собеседник ФАН.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что американская разведка предупредила страны НАТО о том, что вероятность «вторжения» России на территорию Украины якобы возрастает с наступлением холодов. Ранее публикации с подобными утверждениями появлялись на страницах газеты New York Times.