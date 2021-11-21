Космонавт Шкаплеров заявил, что инопланетяне «наверняка есть» в космосе

Москва, 21 ноября. Хотя инопланетную жизнь он воочию не видел, размеры вселенной предполагают существование внеземной жизни. Об этом заявил космонавт Антон Шкаплеров в эфире «Соловьев Live».

Шкаплеров — член российского экипажа Международной космической станции, где он и находится в данный момент в составе 66-й экспедиции. О своем отношении к существованию инопланетной жизни ученый поведал в шоу Владимира Соловьева.

«Я инопланетян не видел, хотя верю, что наверняка они есть. Не можем мы в таком безграничном пространстве, как вселенная, быть только одни», — сказал Шкаплеров.

Ранее космонавт Шкаплеров утверждал, что гордится приглашением на съемки фильма «Вызов», которые прошли на МКС в октябре. Они велись вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Этот полет стал для космонавта непростым испытанием, так как лететь пришлось без профессионального инженера, его место заняли участники съемок.