Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 11:02
11:00
Общество
Синоптик Леус предупредил о гололедице в Петербурге в воскресенье
10:58
Общество
Шифрин заявил, что Измайлов не попадет в рай даже с QR-кодом
10:57
Происшествия
Житель Ленобласти утопил в ванной пришедшего в гости собутыльника
10:55
Экономика
Пострадавшие от стихии сельхозпроизводители ДФО получат 1,4 млрд рублей господдержки
10:52
Происшествия
Аквапланирование могло привести к смертельной аварии с блогером Губденским в Москве
10:52
Происшествия
Полицейские ликвидировали открывшего стрельбу в Иерусалиме злоумышленника
10:49
Политика
Политолог Сатановский: Польша и Украина «засветили» новый антироссийский план Запада
10:48
Происшествия
Шоплифтера отправили в колонию строго режима в Прикамье
10:45
Происшествия
Под Красноярском авария с участием фуры унесла жизни двух человек
10:44
Происшествия
Двое пенсионеров погибли при ночном пожаре в Татарстане
Все новости

Космонавт Шкаплеров заявил, что инопланетяне «наверняка есть» в космосе

Общество
Космонавт Шкаплеров заявил, что инопланетяне «наверняка есть» в космосе
instagram.com  /  @anton_astrey

Москва, 21 ноября. Хотя инопланетную жизнь он воочию не видел, размеры вселенной предполагают существование внеземной жизни. Об этом заявил космонавт Антон Шкаплеров в эфире «Соловьев Live».

Шкаплеров — член российского экипажа Международной космической станции, где он и находится в данный момент в составе 66-й экспедиции. О своем отношении к существованию инопланетной жизни ученый поведал в шоу Владимира Соловьева.

«Я инопланетян не видел, хотя верю, что наверняка они есть. Не можем мы в таком безграничном пространстве, как вселенная, быть только одни», — сказал Шкаплеров.

Ранее космонавт Шкаплеров утверждал, что гордится приглашением на съемки фильма «Вызов», которые прошли на МКС в октябре. Они велись вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Этот полет стал для космонавта непростым испытанием, так как лететь пришлось без профессионального инженера, его место заняли участники съемок.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Космонавт Шкаплеров заявил, что инопланетяне «наверняка есть» в космосе
космос мкс инопланетяне
Комментировать