Джо Байден планирует баллотироваться на второй президентский срок

Вашингтон, 21 ноября. Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок. Об этом со ссылкой на представителей команды президента сообщает издание The Washington Post.

По словам журналистов, об этом решении президент сообщил в ходе виртуальной встречи с группой доноров Демократической партии, которая состоялась ранее в этом месяце.

Заявления Байдена о намерении участвовать в избирательной кампании 2024 года прозвучало на фоне стремительного падения рейтинга одобрения его деятельности на посту президента. Согласно последним опросам, его деятельность на посту президента позитивно оценивают лишь 36% американцев, что продемонстрировало уменьшение поддержки на 2% по сравнению с октябрем, когда деятельностью Байдена были довольны 38% респондентов.

Hey, gorgeous! Biden, 79, plans to run for a second term in 2024.



According to The Washington Post, the White House is convincing supporters of this against the background of the president's declining rating and his advanced age — Biden will be 81 at the time of the vote. pic.twitter.com/qkO0iQG3MF