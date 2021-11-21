Джо Байден планирует баллотироваться на второй президентский срок

Вашингтон, 21 ноября. Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок. Об этом со ссылкой на представителей команды президента сообщает издание The Washington Post.

По словам журналистов, об этом решении президент сообщил в ходе виртуальной встречи с группой доноров Демократической партии, которая состоялась ранее в этом месяце.

«Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует снова баллотироваться. И я рад, что это так», — сообщил друг Байдена, бывший сенатор Крис Додд.

Заявления Байдена о намерении участвовать в избирательной кампании 2024 года прозвучало на фоне стремительного падения рейтинга одобрения его деятельности на посту президента. Согласно последним опросам, его деятельность на посту президента позитивно оценивают лишь 36% американцев, что продемонстрировало уменьшение поддержки на 2% по сравнению с октябрем, когда деятельностью Байдена были довольны 38% респондентов.

Hey, gorgeous! Biden, 79, plans to run for a second term in 2024.



According to The Washington Post, the White House is convincing supporters of this against the background of the president's declining rating and his advanced age — Biden will be 81 at the time of the vote. pic.twitter.com/qkO0iQG3MF — Jasper Ario (@ario_jasper) November 21, 2021

Кроме этого, уже сейчас многие в США и за рубежом сомневаются в физической способности 79-летнего политика исполнять свои обязанности, указывая на частые оговорки президента США, которые могут указывать на ухудшающееся когнитивное состояние американского лидера.

Вместе с тем, соратники президента указывают, что решение о выдвижении на второй срок было принято им вполне осознанно.

«То, что он говорит публично, — это то, во что он твердо верит. Он не станет баллотироваться, если почувствует, что не может выполнить эту работу физически или эмоционально», — заявил бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл, присутствовавший на мероприятии по сбору средств.

В то же время опрос, который был проведен среди 28 стратегов и чиновников Демократической партии, многие из которых говорили на условиях анонимности, показывает, что заявление Байдена не остановило внутренние дебаты о том, появится ли его имя в бюллетене.

Эксперты указывают, что сообщения о выдвижении Байдена на второй появились на фоне опасений демократов об участии в выборах 2024 года экс-президента Дональда Трампа, а также возможных сложностях на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся в следующем году. По их мнению, это должно продемонстрировать единство Демократической партии, в стане которой в последние месяцы наметился раскол, что особенно хорошо видно по судьбе президентского плана о социальной инфраструктуре, который до сих пор обсуждается в Конгрессе.

Федеральное агентство новостей /

На сегодняшний день Байден, наряду с лидерами фракций демократов в обеих палатах Конгресса, является своеобразным цементом, который объединяет прогрессистов и умеренных членов партии, не давая ситуации скатиться к открытому конфликту. И если учесть отсутствие у демократов единого харизматичного лидера, который устроил бы всех, выдвижение Байдена выглядит как ставка на удержание статус-кво, которая позволит если не выиграть президентские выборы, то по крайней мере сохранить единство Демократической партии.