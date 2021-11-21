Пожарная часть в Ясиноватой получила повреждения при обстреле ВСУ

Донецк, 21 ноября. Пожарная часть и цех машиностроительного завода в городе Ясиноватая получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, украинские силовики нанесли артиллерийский удар по окраинам Ясиноватой. В ходе обстрела подразделения ВСУ использовали гаубицы калибра 122 миллиметра.

«Имеются повреждения здания пожарной части и цеха Ясиноватского машиностроительного завода», — сказал представитель СЦКК.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли минометный удар по населенному пункту Долгое в Луганской Народной Республике. В результате обстрела ВСУ одна мирная жительница получила ранения.