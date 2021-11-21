Университет Иллинойса доказал, что «детокс» сорняков помогает бороться с гербицидами

Спрингфилд, 21 ноября. Некоторые растения обладают устойчивостью к влиянию на них гербицидов. Такое заявление сделали ученые из Университета Иллинойса.

Ученые провели эксперимент над растением Waterhemp, которое относится к сорняку семейства амарантовых. Это растение представляет серьезную проблему для фермеров, которые выращивают кукурузу и сою. В ходе его изучения оказалось, что он может быть устойчив к некоторым видам гербицидов. Кроме того, этот сорняк уже сумел адаптироваться ко многим ядохимикатам. Биологи отмечают, что данное растение разработало механизм для «детоксикации».

«Обработанные растения становятся белыми, потому что их хлорофилл разрушается. Гербициды не работают в устойчивых популяциях растений в болотистой местности, поэтому сельхозкультуры беззащитны перед сорняками», — пояснил Ден Ричерс, профессор кафедры растениеводства Университета Иллинойса.

Ученый отметил, что кукуруза способна перенести воздействие средств против сорняков, так как обладает надежной системой детоксикации. Однако исследователям удалось доказать, что сорняк Waterhemp разработал механизм очистки, которым не обладают сельскохозяйственные культуры. Это, в свою очередь, заметно усложняет борьбу с ними.

В ближайшем будущем растения можно будет использовать в качестве ночных светильников благодаря открытию ученых из Массачусетского технологического института. Им удалось придать обычным растениям способность излучать свет в темноте. Для достижения данного результата ученые обрабатывали их при помощи люминофорных материалов, работающих по аналогии со светлячками.