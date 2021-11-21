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Канье Уэст назвал Ким Кардашьян предательницей из-за ее новых отношений с комиком

Шоу-бизнес
Канье Уэст назвал Ким Кардашьян предательницей из-за ее новых отношений с комиком
Федеральное агентство новостей  /  Birdie Thompson/AdMedia/RW/imago-images.de/globallookpress

Лос-Анджелес, 21 ноября. Американский рэпер Канье Уэст негативно отреагировал на роман Ким Кардашьян с комиком Питом Дэвидсоном, который праздновал свой день рождения в доме ее матери Крис Дженнер.

Западные СМИ регулярно пишут о романе светской львицы и комика. Близкий к паре источник подтвердил, что Кардашьян и Дэвидсон официально вместе. Однако мужа Ким эта ситуация очень расстраивает.

«Он совсем не доволен тем, что Ким и Пит перешли на новый уровень, и он был очень расстроен тем, что Пита пригласили в дом Крис Дженнер. Это неправильно. Это дом бабушки их детей. Ким предала их», — поделился собеседник издания HollywoodLife.

Бойфренд Ким совершенно не похож на ее мужа. Звезде приятно встречаться с полной противоположностью Канье Уэста. Пит всегда весел, не переживает по мелочам и умеет просто радоваться жизни. Рядом с ним Ким просто расцвела, пишут таблоиды.

Судебный процесс по делу о разводе звездной четы снова затягивается. У рэпера была надежда вернуть любимую женщину, но тут появился новый мужчина. Узнав об отношениях Ким с Дэвидсоном, оскорбленный Уэст отписался от нее в Instagram.

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Все новости / Шоу-бизнес / Канье Уэст назвал Ким Кардашьян предательницей из-за ее новых отношений с комиком
Канье Уэст кардашьян пит дэвидсон
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