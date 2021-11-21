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Лавров сделал решительное заявление о роли ОБСЕ в урегулировании ситуации в Донбассе

Политика
Лавров сделал решительное заявление о роли ОБСЕ в урегулировании ситуации в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 21 ноября. Представителям ОБСЕ следует серьезней относиться к выполнению своих обязанностей и разобраться с вопросом организации прямого диалога Киева с Донбассом, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В рамках переговоров с председателем ОБСЕ Анн Линде российский дипломат умело описал сценарий стабилизации обстановки в Донбассе и объяснил, что должна делать организация для стабилизации ситуации на востоке Украины.

Сергей Лавров напомнил, что разрешение ситуации в Донбассе в первую очередь зависит от выполнения минских договоренностей. ОБСЕ должна напомнить Киеву про его обязательства, а также убедить украинские власти соблюдать соглашения по стабилизации ситуации в регионе.

Лавров сделал решительное заявление о роли ОБСЕ в урегулировании ситуации в Донбассе
Федеральное агентство новостей /

Глава внешнеполитического ведомства также сделал решительное заявление, отметив, что ОБСЕ несет ответственность за решение украинского кризиса. Представителям организации необходимо начать консультации по воплощению стратегии, благодаря которой ЛДНР и Украина вступят в прямые переговоры.

«В фокусе внимания была роль ОБСЕ в урегулировании украинского кризиса. Нами подчеркнута безальтернативность полного, последовательного, всестороннего выполнения Минского комплекса мер. И мы исходим из того, что действующее председательство, в том числе через своего спецпредставителя на Украине и в Контактной группе, должно содействовать прямому диалогу сторон конфликта — Киева, Донецка и Луганска», — отметил Лавров.

Как стало известно ранее, посольство России в Вашингтоне призвало США повлиять на Украину для решения ситуации в Донбассе. По словам дипломатов, проблему нужно решать мирным путем на основе минских договоренностей.

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