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МИД Японии встревожен патрулированием ВКС РФ и ВВС Китая над побережьем Восточной Азии

Армия
МИД Японии встревожен патрулированием ВКС РФ и ВВС Китая над побережьем Восточной Азии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Токио, 21 ноября. Совместное патрулирование дальней авиации ВКС РФ и китайских ВВС над Японским и Восточно-Китайским морями вызвало протест Токио. Об обеспокоенности заявил глава МИД Японии Есимаса Хаяси.

В пятницу, 19 ноября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил российскому президенту Владимиру Путину об успешном воздушном патрулировании над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Однако совместные маневры встревожили власти Японии. В воскресенье, 21 ноября, министр иностранных дел Есимаса Хаяси в интервью каналу Fuji сообщил, что Токио выразил Пекину и Москве «обеспокоенность» угрозами для региональной безопасности.

«По дипломатическим каналам мы передали Китаю и России нашу обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности», — заявил министр.

В авиагруппу совместного патруля вошли два российских бомбардировщика Ту-95МС и стратегические самолеты «Хун-6К» китайских ВВС. Сопровождение обеспечивали истребители Су-35С ВКС РФ и самолеты радиолокационного дозора и наведения А-50У.

На сопровождение российско-китайского патруля поднимались самолеты ВВС Японии. Экипаж Ту-95МС заснял на видео, как японский истребитель приблизился к бомбардировщику на близкое расстояние.

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