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Стримерша Юлия Кошкина продолжит участие в шоу «Голоc»

Шоу-бизнес
Стримерша Юлия Кошкина продолжит участие в шоу «Голоc»
Prt Scr youtube.com  /  Голос / The Voice Russia

Москва, 21 ноября. Жительница Иркутска Юлия Кошкина, известная в Сети как стримерша koshkamoroshka, прошла очередной этап на шоу «Голоc». Девушка спела в дуэте со своей соперницей — москвичкой Екатериной Цымловой.

На этапе, который носит название «Поединки», участницы исполнили песню «На тропинке, луной запорошенной». Композиция повествует о женской влюбленности и мужской неверности.

Выступление по-настоящему растрогало наставницу проекта — певицу Пелагею. Артистка подпевала участницам, причем в какой-то момент по ее щекам потекли слезы. Когда девушки завершили выступление, знаменитость встала, чтобы им поаплодировать. Она поблагодарила конкурсанток и приняла решение оставить в проекте Кошкину.

Koshkamoroshka смотрела трансляцию выступления со своими поклонниками во время стрима на Twitch. Даже в этот момент девушка сильно переживала.

«Господи, почему я так волнуюсь? Я же все знаю», — отмечала Кошкина.

На этапе слепых прослушиваний к стримерше повернулись все члены жюри «Голоcа». Однако в итоге наставницей участницы стала Пелагея, которая на тот момент еще не набрала команду.

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Все новости / Шоу-бизнес / Стримерша Юлия Кошкина продолжит участие в шоу «Голоc»
голос кошкина koshkamoroshka
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