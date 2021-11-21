«Этот день в истории». Что произошло 21 ноября, праздники, факты, люди

Четверть века назад впервые прошел первый Всемирный телевизионный форум. Спустя год ООН учредила праздник «голубого экрана». Телевидение привлекает внимание всего мира к важным проблемам. За возможность смотреть новости, фильмы и сериалы нужно благодарить нашего соотечественника. Главную часть первых телевизоров, катодную трубку, изобрел Владимир Зворыкин в 1933 году.

Кроме того, сегодня отмечают свой профессиональный праздник российские бухгалтеры. 21 ноября 1996 года Борис Ельцин подписал Закон «О бухгалтерском учете». У «книгодержателей» есть даже свой герб, на котором изображены солнце, весы и кривая Бернулли.

В 1783 году в этот день был совершен первый в истории полет человека на воздушном шаре. Агрегат сконструировали братья Монгольфье. Воздухоплаватели химик Жан-Франсуа Пилатр де Розье и маркиз Франсуа Д'Арланд поднялись над Францией на 915 метров. Проведя в воздухе 25 минут, испытатели успешно приземлились в девяти километрах от точки старта.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».