Актриса Аронова поделилась воспоминаниями о последней встрече с Гаркалиным

Москва, 21 ноября. Известная российская актриса Мария Аронова в последний раз виделась с коллегой Валерием Гаркалиным на вручении наград премии «Хрустальная Турандот». Мероприятие проходило минувшим летом в музее-усадьбе «Архангельское» в Московской области.

Тогда артистка предложила Гаркалину сняться в кино или поставить новый спектакль. По словам Ароновой, покойный коллега очень много рассказывал про своих студентов, он был увлеченным педагогом.

«Мы можем говорить, что ушел грандиозный артист земли, ушел совершенно фантастический педагог земли. Но я скажу, что он большой ребенок, вот по-настоящему. То, как он отдавался профессии, та вера в предлагаемые обстоятельства, он был ребенком», — поделилась она с Life.

На днях Аронова играла спектакль «Лес» по пьесе Александра Островского. Гаркалин должен был исполнять роль Несчастливцева, и артисты, которые вышли на сцену в этой постановке, вспоминали легендарного коллегу.

Ранее сообщалось, что похороны Гаркалина пройдут 23 ноября. Церемония прощания с народным артистом России состоится в учебном театре ГИТИСа.