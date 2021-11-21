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Машины Lada признаны самыми востребованными на вторичном рынке РФ

Экономика
Машины Lada признаны самыми востребованными на вторичном рынке РФ
lada.ru  /  Пресс-служба ПАО «АВТОВАЗ»

Санкт-Петербург, 21 ноября. Lada Granta оказалась самой востребованной моделью на вторичном российском рынке в 2021 году. Кроме нее, в рейтинг популярных автомобилей попали Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA 4x4, Skoda Rapid, Renault Duster и LADA Largus.

Стоимость новой Granta в текущем году составила 619 тысяч рублей. При этом в Петербурге и Ленинградской области такой же автомобиль с пробегом можно приобрести за 330 тысяч рублей.

Средняя цена подержанной Lada Vesta в Северной столице составляет 595 тысяч рублей, а бывшая в употреблении Kia Rio будет стоить порядка 589 тысяч рублей. За Hyundai Creta и Hyundai Solaris с пробегом придется отдать 1 млн рублей и 649 тысяч рублей соответственно, сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на данные «Авито Авто».

По словам аналитиков, средние цены всех перечисленных моделей на вторичном рынке Петербурга и области заметно повысились по отношению к показателям прошлого года. Подорожание подержанных автомобилей составило 14–35%.

Один из московских дилерских центров ранее выставил на продажу Lada Vesta Sport по рекордной цене. Конечная стоимость модели в салоне составила 1,75 млн рублей, и это оказалось на 468 тысяч больше, чем официально заявленный ценник АвтоВАЗа.

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автомобили авторынок вторичный рынок подержанные автомобили машины с пробегом
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