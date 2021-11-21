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Александр Шмурнов сравнил нападающих «Спартака» с игроками из Свазиленда

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 10:01
Спорт
Александр Шмурнов сравнил нападающих «Спартака» с игроками из Свазиленда
instagram.com  /  @ashmurnov

Краснодар, 21 ноября. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов жестко раскритиковал форвардов столичного «Спартака» после игры 15-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Александр Шмурнов в своем Telegram-канале канале подверг жесткой критике нападающих «Спартака» после матча с «Краснодаром», который состоялся накануне в столице Краснодарского края. По мнению комментатора, сейчас у красно-белых нет «даже одного состава».

«Соболев, Ларссон и Промес — это худшая линия нападения в истории человечества. Нигде и никогда, в пятой лиге Свазиленда нет и не было игроков, настолько бесполезных и отчаянно запарывающих редкие проблески партнеров», — написал Шмурнов.

Матч «Краснодар» — «Спартак» завершился победой «быков» со счетом 2:1. Единственный мяч в составе московского клуба забил нападающий Александр Соболев, который реализовал одиннадцатиметровый удар в конце первого тайма.

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