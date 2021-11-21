Рогозин: Роскосмос следит за орбитальным беспилотником X-37 ВС США

Москва, 21 ноября. Специалисты Роскосмоса следят за действиями американского военного орбитального беспилотник X-37. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, в Роскосмосе знают о местоположении американского беспилотника на околоземной орбите и пристально наблюдают за ним.

«Мы это все видим, все знаем, все отслеживаем. Могу вам точно совершенно сказать, что в плане военного космоса мы точно ни от кого не отстаем», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее стало известно, что разрабатываемый в России зенитный ракетный комплекс С-550 будет способен поражать объекты на орбите, в том числе американские беспилотники X-37, которые являются носителями ядерного вооружения.