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Хештег в поддержку Джоан Роулинг запустили в Сети

Общество
Хештег в поддержку Джоан Роулинг запустили в Сети
jkrowling.com  /  J.K. ROWLING

Лондон, 21 ноября. Поклонники «Гарри Поттера» решили поддержать писательницу Джоан Роулинг, придумавшую их любимого героя. Они запустили в Сети хештег после того, как автора книг о мальчике-волшебнике не позвали в спецвыпуск.

Сервис HBO Max готовится выпустить специальный эпизод, приуроченный к 20-летию выхода первого фильма о Гарри Поттере. Однако Роулинг не позвали в этот проект, что вызвало возмущение поклонников. Они потребовали в соцсетях, например в Twitter, пригласить писательницу в спецвыпуск и запустили хештег #IStandWithJKRowling («Я за Дж. К. Роулинг»).

Поклонники назвали «лицемерным решением» отказ звать автора книг о Поттере в спецэпизод. Пользователи Сети требуют либо пригласить Роулинг, либо перестать зарабатывать на ней.

Официально причина отсутствия писательницы в специальном выпуске не называется. При этом многие подозревают, что ее не позвали в эпизод из-за ряда некорректных высказываний.

Спецэпизод «Гарри Поттера» выйдет 1 января 2022 года. Обещают, что в нем появятся все звезды кинофраншизы. Например, недавно Эмма Уотсон высказалась об участии в съемках спецвыпуска.

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Гарри Поттер роулинг писательница
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