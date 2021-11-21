Хештег в поддержку Джоан Роулинг запустили в Сети

Лондон, 21 ноября. Поклонники «Гарри Поттера» решили поддержать писательницу Джоан Роулинг, придумавшую их любимого героя. Они запустили в Сети хештег после того, как автора книг о мальчике-волшебнике не позвали в спецвыпуск.

Сервис HBO Max готовится выпустить специальный эпизод, приуроченный к 20-летию выхода первого фильма о Гарри Поттере. Однако Роулинг не позвали в этот проект, что вызвало возмущение поклонников. Они потребовали в соцсетях, например в Twitter, пригласить писательницу в спецвыпуск и запустили хештег #IStandWithJKRowling («Я за Дж. К. Роулинг»).

Поклонники назвали «лицемерным решением» отказ звать автора книг о Поттере в спецэпизод. Пользователи Сети требуют либо пригласить Роулинг, либо перестать зарабатывать на ней.

Официально причина отсутствия писательницы в специальном выпуске не называется. При этом многие подозревают, что ее не позвали в эпизод из-за ряда некорректных высказываний.

Спецэпизод «Гарри Поттера» выйдет 1 января 2022 года. Обещают, что в нем появятся все звезды кинофраншизы. Например, недавно Эмма Уотсон высказалась об участии в съемках спецвыпуска.