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Аналитики Богар и Кевехази назвали кризис на границе Белоруссии местью Запада

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 09:57
Политика
Аналитики Богар и Кевехази назвали кризис на границе Белоруссии местью Запада
twitter.com  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Будапешт, 21 ноября. Западные руководители начали опасную игру в Восточной Европе, где не может быть победителей. Ситуацию проанализировали венгерские аналитики Ласло Богар и Миклош Кевехази.

Небольшие страны Восточной Европы исторически находятся в тяжелом положении: они расположились между могущественными Западом и Востоком. Профессор экономики и философии Ласло Богар и политолог Миклош Кевехази заявили: ситуация на границе Белоруссии и Польши стала результатом политической ловушки, пишет «ПолитРоссия».

«Происходящее на польско-белорусской границе с трагической точностью указывает на того, кто является "главным разрушителем", организатором этой губительной фатальной игры», — заметили аналитики из Венгрии.

Западные страны, по мнению экспертов, пытаются насолить России. Они в ярости из-за того, что успешная национальная стратегия президента РФ Владимира Путина не дает им высасывать богатства из страны.

Аналитики Богар и Кевехази назвали кризис на границе Белоруссии местью Запада
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

В качестве мести Запад устанавливает свои политические режимы в постсоветских странах и устраивает госпереворотов. Так создается прямая военная угроза для России.

«Нежелание Минска подчиняться настолько разозлило силу, управляющую Западом, что "кукловоды" начали активнее дергать за ниточки в Брюсселе. Это привело к ужесточению санкций против Белоруссии со стороны Евросоюза», — раскрыли причины кризиса Богар и Кевехази.

Они посоветовали Евросоюзу отменить санкции против Белоруссии. Так можно было бы избежать фатальных последствий политических игр Запада, включая смерть людей на границе.

Ранее в Минске заявили, что Польша использует наплыв беженцев в своих интересах. Одной из них является получение дотаций из Брюсселя.

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путин мигранты белоруссия польша
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