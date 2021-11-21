Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 11:01
11:00
Общество
Синоптик Леус предупредил о гололедице в Петербурге в воскресенье
10:58
Общество
Шифрин заявил, что Измайлов не попадет в рай даже с QR-кодом
10:57
Происшествия
Житель Ленобласти утопил в ванной пришедшего в гости собутыльника
10:55
Экономика
Пострадавшие от стихии сельхозпроизводители ДФО получат 1,4 млрд рублей господдержки
10:52
Происшествия
Аквапланирование могло привести к смертельной аварии с блогером Губденским в Москве
10:52
Происшествия
Полицейские ликвидировали открывшего стрельбу в Иерусалиме злоумышленника
10:49
Политика
Политолог Сатановский: Польша и Украина «засветили» новый антироссийский план Запада
10:48
Происшествия
Шоплифтера отправили в колонию строго режима в Прикамье
10:45
Происшествия
Под Красноярском авария с участием фуры унесла жизни двух человек
10:44
Происшествия
Двое пенсионеров погибли при ночном пожаре в Татарстане
Все новости

Певицу МакSим заподозрили в беременности

Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в беременности
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 21 ноября. Известная певица МакSим (Марина Максимова) снова оказалась под пристальным вниманием СМИ и поклонников. В Сети подозревают, что пережившая тяжелую болезнь артистка находится в интересном положении.

Исполнительница хита «Нежность», пролежавшая в коме почти два месяца, практически вернулась к обычной жизни. Знаменитость снова посещает публичные мероприятия. Например, она пришла на день рождения телеканала Муз-ТВ, который отмечали большим концертом в Кремлевском дворце 19 ноября.

Авторы Telegram-канала «НеМалахов» обратили внимание на округлившийся живот МакSим, которая появилась на юбилее Муз-ТВ в длинном платье в пол. Они заподозрили певицу в беременности, правда, тут же отметили, что, судя по размеру живота, забеременеть она должна была, когда лежала в реанимации.

По словам авторов, артистка в последнее время старается прикрывать живот. Однако на кадре, опубликованном Telegram-каналом, он виден и выглядит явно округлившимся. При этом на странице МакSим в Instagram есть фото, на которых нет никаких признаков беременности.

На дне рождения Муз-ТВ певица впервые вышла на сцену после тяжелой болезни. Знаменитость произнесла речь и получила специальную награду, но петь пока не стала.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Певицу МакSим заподозрили в беременности
певица знаменитости макsим
Комментировать