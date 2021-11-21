Певицу МакSим заподозрили в беременности

Москва, 21 ноября. Известная певица МакSим (Марина Максимова) снова оказалась под пристальным вниманием СМИ и поклонников. В Сети подозревают, что пережившая тяжелую болезнь артистка находится в интересном положении.

Исполнительница хита «Нежность», пролежавшая в коме почти два месяца, практически вернулась к обычной жизни. Знаменитость снова посещает публичные мероприятия. Например, она пришла на день рождения телеканала Муз-ТВ, который отмечали большим концертом в Кремлевском дворце 19 ноября.

Авторы Telegram-канала «НеМалахов» обратили внимание на округлившийся живот МакSим, которая появилась на юбилее Муз-ТВ в длинном платье в пол. Они заподозрили певицу в беременности, правда, тут же отметили, что, судя по размеру живота, забеременеть она должна была, когда лежала в реанимации.

По словам авторов, артистка в последнее время старается прикрывать живот. Однако на кадре, опубликованном Telegram-каналом, он виден и выглядит явно округлившимся. При этом на странице МакSим в Instagram есть фото, на которых нет никаких признаков беременности.

На дне рождения Муз-ТВ певица впервые вышла на сцену после тяжелой болезни. Знаменитость произнесла речь и получила специальную награду, но петь пока не стала.