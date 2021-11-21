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Депутат Госдумы Новиков прокомментировал статью Суркова о России

Политика
Депутат Госдумы Новиков прокомментировал статью Суркова о России
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 21 ноября. Нынешняя политическая система России родилась после разрушения предыдущей — советской. Об этом сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он прокомментировал публикацию бывшего замглавы администрации президента Владислава Суркова. Политик написал, что Россия в начале третьего тысячелетия смогла выйти из-под «завалов перестройки».

«Всякая система проходит некий период становления и развития, и если мы возьмем советскую власть, просуществовавшую более 70 лет в нашей стране ... за этот период было многое достигнуто, страна была вырвана из Первой мировой войны, успешно справилась с иностранной интервенцией, начала мирное строительство и довольно быстро стабилизировала ситуацию», — прокомментировал статью Дмитрий Новиков в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что для между периодами разрухи и расцвета всегда лежит какой-то исторический период.

Владислав Сурков написал материал для «Актуальных комментариев». По его мнению, последние 20 лет станут золотым веком России.

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