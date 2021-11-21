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Венесуэла побила рекорд России по численности музыкантов оркестра

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 09:42
Общество
Венесуэла побила рекорд России по численности музыкантов оркестра
 /  pixabay.com

Каракас, 21 ноября. Венесуэла установила рекорд Гиннесса, дав концерт, в котором приняли участие более 12 тысяч музыкантов, заявил президент страны Николас Мадуро.

На минувшей неделе Национальная система молодежных и детских оркестров Венесуэлы дала концерт с участием 12 098 музыкантов. Они исполнили «Славянский марш» русского композитора Петра Чайковского. Этот рекорд порадовал Николаса Мадуро.

«Раньше рекорд Гиннесса принадлежал России. Если Россия увеличит вдвое оркестр, мы тоже удвоим», — поделился планами глава государства в эфире телеканала Telesur.

Прежний рекорд был установлен в Петербурге в 2019 году. Российские музыканты сыграли национальный гимн, в акции приняли участие более восьми тысяч человек.

Ранее дирижер Станислав Кочановский заявил, что во всех европейских оркестрах есть музыканты из РФ. Это говорит об их профессионализме и востребованности в других странах.

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мадуро венесуэла оркестр
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