Каракас, 21 ноября. Венесуэла установила рекорд Гиннесса, дав концерт, в котором приняли участие более 12 тысяч музыкантов, заявил президент страны Николас Мадуро.

На минувшей неделе Национальная система молодежных и детских оркестров Венесуэлы дала концерт с участием 12 098 музыкантов. Они исполнили «Славянский марш» русского композитора Петра Чайковского. Этот рекорд порадовал Николаса Мадуро.

«Раньше рекорд Гиннесса принадлежал России. Если Россия увеличит вдвое оркестр, мы тоже удвоим», — поделился планами глава государства в эфире телеканала Telesur.

Прежний рекорд был установлен в Петербурге в 2019 году. Российские музыканты сыграли национальный гимн, в акции приняли участие более восьми тысяч человек.

Ранее дирижер Станислав Кочановский заявил, что во всех европейских оркестрах есть музыканты из РФ. Это говорит об их профессионализме и востребованности в других странах.