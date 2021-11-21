Житель Благовещенска спас многоквартирный дом от пожара

Благовещенск, 21 ноября. Мужчина до приезда пожарных начал спасать жителей жилого дома от распространения огня на другие квартиры. Он стал оттаскивать загоревшийся мусор от здания перед квартирой на первом этаже, сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

Инцидент произошел в поселке Мохова Падь. Несмотря на то что огонь перешел на окна одной из квартир, местный житель продолжал убирать подальше выброшенные на улицу вещи. Очевидцы сообщили о начавшемся пожаре в экстренную службу 112. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

«Горел мусор и ненужные вещи на площади около трех квадратных метров», — отметили в ведомстве.

В тушении пожара участвовали 14 человек на автоцистернах с одной автолестницей. Информация о пострадавших не поступала.

Не так давно в Приморье спасли трех детей из пожара в жилом доме. Несовершеннолетние никаких травм не получили.