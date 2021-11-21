Nikkei: японское правительство усилит проверку поставщиков военного оборудования

Токио, 21 ноября. Японские власти намерены ужесточить существующие правила проверки поставщиков систем вооружений и различного военного оборудования в целях снижения рисков при кибератаках.

Усиление контроля над выполнением заказов для нужд оборонного ведомства Японии будет оформлено законодательно и вступит в силу к 2023 году, сообщает издание Nikkei. По его данным, минобороны Японии сможет вносить изменения в уже действующие контракты, если выявит в них возможности утечки секретных сведений.

«Инспекции будут охватывать сами поставляемые компоненты, а также компьютеры и подключение к интернету, используемое поставщиками», — сообщается в публикации Nikkei.

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