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Nikkei: японское правительство усилит проверку поставщиков военного оборудования

Армия
Nikkei: японское правительство усилит проверку поставщиков военного оборудования
wikipedia.org  /  JGSDF / CC BY 2.0

Токио, 21 ноября. Японские власти намерены ужесточить существующие правила проверки поставщиков систем вооружений и различного военного оборудования в целях снижения рисков при кибератаках.

Усиление контроля над выполнением заказов для нужд оборонного ведомства Японии будет оформлено законодательно и вступит в силу к 2023 году, сообщает издание Nikkei. По его данным, минобороны Японии сможет вносить изменения в уже действующие контракты, если выявит в них возможности утечки секретных сведений.

«Инспекции будут охватывать сами поставляемые компоненты, а также компьютеры и подключение к интернету, используемое поставщиками», — сообщается в публикации Nikkei.

Ранее публицист Альгис Микульскис рассказал о завершении «эпохи японского пацифизма» и о причинах растущей милитаризации внешней политики Токио.

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япония армия закупки
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