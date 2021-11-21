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Туркменский лидер Бердымухамедов сыграл в мини-футбол с членами правительства

Политика
Туркменский лидер Бердымухамедов сыграл в мини-футбол с членами правительства
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Ашхабад, 21 ноября. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сыграл в мини-футбол вместе с вице-премьерами и руководителями силовых структур республики в Олимпийском городке Ашхабада.

По информации местных журналистов, глава государства и другие чиновники прибыли в городок, где занимались физкультурой и спортом.

«Наш дорогой Аркадаг (Покровитель) рано утром, следуя своей обычной привычке, в столичном Олимпийском городке сделал утреннюю физзарядку и занимался различными видами спорта», — сообщили на телевидении.

После разминки и выполнения других физических упражнений туркменский лидер, члены правительства и правоохранители разделились на команды, чтобы сыграть в мини-футбол.

Как стало известно ранее, президент Туркмении признался, что спорт позволяет ему работать без выходных. По словам Бердымухамедова, регулярные тренировки помогают ему выдерживать жесткий рабочий график.

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футбол президент туркмения
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