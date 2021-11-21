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CBS News: разведка США нашла связь между «вторжением» России на Украину и погодой

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 09:37
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Армия
CBS News: разведка США нашла связь между «вторжением» России на Украину и погодой
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 21 ноября. Американская разведка предупредила страны НАТО о том, что вероятность «вторжения» России на территорию Украины якобы возрастает с наступлением холодов. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Ранее публикации с подобными утверждениями появлялись на страницах газеты New York Times. При этом журналисты отмечали, что Вашингтон подталкивает европейские страны к разработке очередного пакета экономических и военных мер, направленных на «сдерживание Москвы».

По данным CBS News, вероятность «российского вторжения» на Украину якобы возрастает с приближение зимнего периода. При этом журналисты не объяснили, с чем именно связаны подобные утверждения.

«Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», — сообщает телеканал со ссылкой на американских чиновников.

Российские власти неоднократно отвергали утверждения западных стран о якобы «агрессивных действиях» Москвы, отмечая, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить военные силы НАТО вблизи границ РФ. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что сообщения западных СМИ о планах Москвы по «вторжению» на Украину являются алармистскими.

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россия сша разведка
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