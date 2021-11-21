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Варшава пытается обвинить Москву в европейском энергетическом кризисе

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 09:21
Экономика
Варшава пытается обвинить Москву в европейском энергетическом кризисе
pixabay.com

Варшава, 21 ноября. Аналитики Польского института международных отношений (PISM) заявили, что Москва якобы использует европейский энергокризис в целях усилить зависимость региона от поставок российского газа. Об этом пишет RT.

Специалисты призвали Еврокомиссию инициировать антимонопольное разбирательство в отношении «Газпрома» по обвинению в «злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке». Однако старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал заявления PISM неэтичными и некорректными на фоне просьбы польской энергетической компании PGNiG к российскому поставщику о снижении цены на газ.

«Искусственная экзальтация в отношении "Газпрома" дышит лицемерием, поскольку параллельно Польша (PGNiG) попросила "Газпром" продавать газ по особой, заниженной цене. То есть поляки ведут себя неэтично и некорректно», — считает Оленченко.

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России и ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, подобные выпады Варшавы призваны противодействовать «Северному потоку — 2».

«Основной смысл обвинений со стороны Польши — это доказать, что Россия использует газ в качестве энергетического оружия», — убежден он.

Польша, требуя от Германии остановить «Северный поток — 2», шантажирует Европу, внося раскол в ее единство. Об этом ранее заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский представил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен план выхода из энергетического кризиса. Одной из мер может стать снижение Киевом тарифов за транзит российского газа в страны ЕС, сообщает INFOX.

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Газпром польша газ еврокомиссия европа северный поток 2 поставки газа газовый кризис
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