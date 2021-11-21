В Югре врачи спасли проглотивших булавку и монету малышей

Ханты-Мансийск, 21 ноября. Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы оказали помощь двум юным пациентам, в пищеводах которых были обнаружены инородные предметы. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, восьмимесячного ребенка доставили в медучреждение с подозрением на COVID-19. Во время обследования легких внимательный рентгенолог заметил в пищеводе малыша раскрытую английскую булавку. Специалисты достали опасный предмет. Неизвестно, как долго он находился в организме. Грудничок на данный момент находится в инфекционном отделении. Сотрудники больницы отмечают, что случившееся утяжелило течение коронавирусной инфекции.

Мама еще одного ребенка обратилась ко врачам из Нягани — юный пациент не мог свободно дышать. Медики установили, что в пищеводе находится рублевая монета. Инородное тело оперативно извлекли. Сейчас малыш в порядке.

В Приморье спасли из горящего дома трех маленьких детей, сообщал ФАН. Несовершеннолетние не пострадали.