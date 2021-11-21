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WP: Байден намерен идти на второй президентский срок

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WP: Байден намерен идти на второй президентский срок
Global Look Press  /  Filippo Attili

Вашингтон, 21 ноября. Американский лидер Джо Байден сообщил сторонникам о своих планах принять участие в выборах президента, которые состоятся в США в 2024 году. Об этом пишет газета The Washington Post.

Соответствующие заявления Байдена озвучиваются из-за предположения многих представителей Демократической партии о том, что он не станет участвовать в выборах президента США. Напомним, что на момент голосования действующему президенту США уже будет 81 год.

«Единственное, что я слышал от него, — это то, что он планирует снова баллотироваться... И я этому рад», – отметил бывший сенатор-демократ Крис Додд.

Также опасения демократов связаны со снижением рейтинга нынешнего главы Белого дома. На данный момент его действия на посту президента положительно оценивают только 40% американцев. Возможно, по этой причине глава Белого дома пытается укрепить свои шаткие позиции за счет громких заявлений.

Ранее сенатор-республиканец Рик Скотт раскритиковал Джо Байдена, назвав его настоящей катастрофой для страны. По его мнению, действующий президент довел Соединенные Штаты до «опасно низких показателей», проводя радикально-социалистический курс.

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