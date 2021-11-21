Диетолог Дианова: люди старше 30 лет чаще остальных приходят на прием из-за ожирения

Москва, 21 ноября. Люди возрастом от 30 до 55 лет чаще других категорий обращаются за помощью к специалистам из-за проблем с лишним весом. Об этом сообщила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Специалист отмечает, что большая часть пациентов должна дозреть до обращения к диетологу. Причиной этому Дианова считает занятость молодых людей выстраиванием собственной карьеры и игнорирование проблем со здоровьем.

«У молодых людей с лишним весом, пока они активны, стоит цель — карьера, и они вот на эти вещи забивают: на то, что им нужно заниматься весом, питанием, которое у них совершенно хаотичное, — пояснила врач.

У большинства обратившихся к Диановой пациентов наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также специалист отметила растущее число обращений детей и подростков с ожирением.

Академик РАН Виктор Малеев недавно сообщил, что пациенты с ожирением умирают от коронавирусной инфекции почти вдвое чаще остальных. Число госпитализированных с избыточным весом выше на 115 процентов.