Оскароносный костюмер для кино Эми Вада умерла на 85-м году жизни

Токио, 21 ноября. Художница по костюмам для фильмов, дизайнер Эми Вада умерла на 85-м году жизни в Японии. Об этом в своем материале сообщает издание Киодо.

Костюмер родилась в 1937 году в Киото. Закончила факультет западной живописи Киотского городского университета искусств. В 20 лет сыграла свадьбу с режиссером Беном Ваду, который был производителем сериалов для национального канала Эн-эйч-кей.

Мировую известность Вада обрела после работы над фильмом «Ран» известнейшего японского кинорежиссера Акиры Куросавы. Костюмер была удостоена премии «Оскар» в 1986 году. Церемонию прощания провели члены семьи художницы.

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