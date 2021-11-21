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Оскароносный костюмер для кино Эми Вада умерла на 85-м году жизни

Происшествия
Оскароносный костюмер для кино Эми Вада умерла на 85-м году жизни
ASSOCIATED PRESS / ТАСС  /  XJM

Токио, 21 ноября. Художница по костюмам для фильмов, дизайнер Эми Вада умерла на 85-м году жизни в Японии. Об этом в своем материале сообщает издание Киодо.

Костюмер родилась в 1937 году в Киото. Закончила факультет западной живописи Киотского городского университета искусств. В 20 лет сыграла свадьбу с режиссером Беном Ваду, который был производителем сериалов для национального канала Эн-эйч-кей.

Мировую известность Вада обрела после работы над фильмом «Ран» известнейшего японского кинорежиссера Акиры Куросавы. Костюмер была удостоена премии «Оскар» в 1986 году. Церемонию прощания провели члены семьи художницы.

Недавно из-за коронавирусной инфекции из жизни ушел народный артист России Валерий Гаркалин. Похороны актера состоятся 23 ноября в учебном здании ГИТИСа.

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япония куросава эми вада
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