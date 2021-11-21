Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 09:25
09:21
Экономика
Варшава пытается обвинить Москву в европейском энергетическом кризисе
09:21
Общество
В Югре врачи спасли проглотивших булавку и монету малышей
09:21
Общество
British Heart Foundation: бразильские орехи снижают уровень «плохого» холестерина
09:20
Общество
Доктор Нурлыман предупредила, что после COVID-19 человек может стать метеозависимым
09:15
Общество
Врач Кулешова заявила об отсутствии связи между погодой и самочувствием
09:14
Общество
Дистанционное обучение в школах Самары прекратится с 22 ноября
09:05
Происшествия
В Средиземном море на пути в Европу утонули более 75 африканских мигрантов
08:50
Происшествия
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Пермском крае
08:46
Политика
WP: Байден намерен идти на второй президентский срок
08:37
Общество
Диетолог Дианова: люди старше 30 лет чаще остальных приходят на прием из-за ожирения
Все новости

Минтруд напомнил об изменении правил выплаты пенсий с 1 января 2022 года

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 08:50
Экономика
Минтруд напомнил об изменении правил выплаты пенсий с 1 января 2022 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 ноября. Новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением начнут действовать в России с 2022 года. Их ранее утвердило Министерство труда и социальной защиты.

Выплачивать и приносить пенсию на территории с действующим режимом чрезвычайной ситуации (ЧС) с января 2022 года смогут раньше срока. Это правило распространяется на режим ЧС любого характера. Для этого достаточно подать заявление о ситуации и передать его в отделение Пенсионного фонда России (ПФР).

Граждане смогут выбирать способ получения выплат: через почту или другую организацию. Новые правила освобождают от удержаний из пенсий пожилых россиян, которые признаны банкротами.

«Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться удержания. В случае признания пенсионера банкротом, эти удержания должны будут немедленно прекратить», — цитирует «Парламентская газета» депутата Госдумы Светлану Бессараб.

Пенсию умершего гражданина смогут получить его наследники. Воспользоваться такой возможностью можно после подачи соответствующего заявления в ПФР.

Освобождение от удержаний из выплат обанкротившихся граждан особенно актуально на фоне участившихся случаев, когда пенсионеры берут кредиты под воздействием мошенников. В последнее время злоумышленники часто прибегают к рассылке фальшивых писем от лица ПФР.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минтруд напомнил об изменении правил выплаты пенсий с 1 января 2022 года
пенсия пфр минтруд рф
Комментировать