Минтруд напомнил об изменении правил выплаты пенсий с 1 января 2022 года

Москва, 21 ноября. Новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением начнут действовать в России с 2022 года. Их ранее утвердило Министерство труда и социальной защиты.

Выплачивать и приносить пенсию на территории с действующим режимом чрезвычайной ситуации (ЧС) с января 2022 года смогут раньше срока. Это правило распространяется на режим ЧС любого характера. Для этого достаточно подать заявление о ситуации и передать его в отделение Пенсионного фонда России (ПФР).

Граждане смогут выбирать способ получения выплат: через почту или другую организацию. Новые правила освобождают от удержаний из пенсий пожилых россиян, которые признаны банкротами.

«Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться удержания. В случае признания пенсионера банкротом, эти удержания должны будут немедленно прекратить», — цитирует «Парламентская газета» депутата Госдумы Светлану Бессараб.

Пенсию умершего гражданина смогут получить его наследники. Воспользоваться такой возможностью можно после подачи соответствующего заявления в ПФР.

Освобождение от удержаний из выплат обанкротившихся граждан особенно актуально на фоне участившихся случаев, когда пенсионеры берут кредиты под воздействием мошенников. В последнее время злоумышленники часто прибегают к рассылке фальшивых писем от лица ПФР.