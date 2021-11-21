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Собянин: более 25 тысяч московских предпринимателей воспользовались мерами господдержки

Экономика
Собянин: более 25 тысяч московских предпринимателей воспользовались мерами господдержки
Пресс-служба конкурса управленцев «Лидеры России»

Москва, 21 ноября. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по малому и среднему бизнесу по всему миру. По словам московского мэра Сергея Собянина, предпринимателям в столице оказали должную поддержку на фоне трудной экономической ситуации.

Государство организовало меры поддержки после начала распространения коронавируса в стране. Только в 2021 году ими воспользовались тысячи предприятий.

«В этом году около 25 тысяч предприятий Москвы малого и среднего бизнеса получили различного рода меры поддержки», — сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

Недавно руководитель Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов рассказал, что спасло бизнесменов в период пандемии. По его мнению, переломить ситуацию в пользу предприятий помогли антикризисные льготные программы кредитования, которые позволили малым и средним компаниям получить финансирование.

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собянин господдержка малый бизнес коронавирус
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