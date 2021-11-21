Депутат Рады Лерос объяснил импульсивностью неприличный жест в сторону Зеленского

Киев, 21 ноября. Депутат Верховной рады Гео Лерос показал неприличный жест президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, он поступил таким образом, следуя за эмоциями.

Инцидент произошел во время выступления Лероса за трибуной Верховной рады. Свой протест он адресовал не только Зеленскому, но и главе его офиса Андрею Ярмаку. Неприличный знак депутат сопроводил оскорблениями.

«Однозначно, это было импульсивным решением в тот момент. Но я считаю, что это надо рассматривать в контексте тех событий, которые происходили до: потому что когда мне неоднократно выключали микрофон, не давали критиковать Зеленского, офис президента, Ермака», — оправдался Лерос.

Недавно Печерский суд Киева на фоне оскорбительного жеста обязал беспартийного депутата Лероса сдать заграничный паспорт и назначил ему меру пресечения в виде личного обязательства. Парламентарий сообщал о намерении оспорить решение коллегии.