Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 09:25
09:21
Экономика
Варшава пытается обвинить Москву в европейском энергетическом кризисе
09:21
Общество
В Югре врачи спасли проглотивших булавку и монету малышей
09:21
Общество
British Heart Foundation: бразильские орехи снижают уровень «плохого» холестерина
09:20
Общество
Доктор Нурлыман предупредила, что после COVID-19 человек может стать метеозависимым
09:15
Общество
Врач Кулешова заявила об отсутствии связи между погодой и самочувствием
09:14
Общество
Дистанционное обучение в школах Самары прекратится с 22 ноября
09:05
Происшествия
В Средиземном море на пути в Европу утонули более 75 африканских мигрантов
08:50
Происшествия
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Пермском крае
08:46
Политика
WP: Байден намерен идти на второй президентский срок
08:37
Общество
Диетолог Дианова: люди старше 30 лет чаще остальных приходят на прием из-за ожирения
Все новости

Французский оператор вместе с собакой покоряет горы и летает на параплане

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 08:07
Общество
Французский оператор вместе с собакой покоряет горы и летает на параплане
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Париж, 21 ноября. Собаки могут быть не только друзьями в обычной жизни, но и компаньонами в экстремальных видах спорта. Это смог доказать оператор из Франции Шамс.

Шамс является поклонником экстремальных видов спорта. Несколько месяцев назад он взял себе трехлетнего пса по кличке Оука. От четвероного друга постоянно отказывались прежние хозяева и сдавали в приют. Француз решил рискнуть, передает «Комсомольская правда».

«Оука — лучшее, что случилось со мной в жизни! Спасибо, дружище! Полетим по миру прямо сейчас», — заявил Шамс.

Оператор приобщил своего питомца к полетам на параплане. Но это не единственное их развлечение. До встречи с Оукой Шамс много путешествовал и совершал восхождения на горы. Теперь компанию ему составляет четвероногий друг. У питомца есть свой блог в социальных сетях, за которым следят свыше 37 тысяч человек. Каждый день Шамс старается публиковать фотографии пса из разных мест, подкрепляя их сообщениями.

Некоторые собаки умеют радоваться мелочам. На своем примере это показала Дора. Четвероногого любимца не пугает снег или дождь — она радуется любой погоде. Собака резво выбегает из дома и заражает своим позитивом всех вокруг.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Французский оператор вместе с собакой покоряет горы и летает на параплане
спорт видео собака экстрим
Комментировать