Французский оператор вместе с собакой покоряет горы и летает на параплане

Париж, 21 ноября. Собаки могут быть не только друзьями в обычной жизни, но и компаньонами в экстремальных видах спорта. Это смог доказать оператор из Франции Шамс.

Шамс является поклонником экстремальных видов спорта. Несколько месяцев назад он взял себе трехлетнего пса по кличке Оука. От четвероного друга постоянно отказывались прежние хозяева и сдавали в приют. Француз решил рискнуть, передает «Комсомольская правда».

«Оука — лучшее, что случилось со мной в жизни! Спасибо, дружище! Полетим по миру прямо сейчас», — заявил Шамс.

Оператор приобщил своего питомца к полетам на параплане. Но это не единственное их развлечение. До встречи с Оукой Шамс много путешествовал и совершал восхождения на горы. Теперь компанию ему составляет четвероногий друг. У питомца есть свой блог в социальных сетях, за которым следят свыше 37 тысяч человек. Каждый день Шамс старается публиковать фотографии пса из разных мест, подкрепляя их сообщениями.

Некоторые собаки умеют радоваться мелочам. На своем примере это показала Дора. Четвероногого любимца не пугает снег или дождь — она радуется любой погоде. Собака резво выбегает из дома и заражает своим позитивом всех вокруг.