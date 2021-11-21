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Юрист Куровская выступила за геномную регистрацию трудовых мигрантов в России

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 08:51
Общество
Юрист Куровская выступила за геномную регистрацию трудовых мигрантов в России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Виктор Сухоруков

Москва, 21 ноября. Геномная регистрация трудовых мигрантов на территории Российской Федерации позволит повысить раскрываемость преступлений. Об этом заявила глава Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

Эксперт выступает за такую меру из-за высокого числа особо опасных преступлений, которые были совершены мигрантами. При этом, по словам Куровской, геномная регистрация должна соблюдать принципы гуманизма и конфиденциальности, пишет ТАСС.

«Это позволит расширить банк данных и повысить влияние геномной регистрации на выявление лиц, совершивших особо опасные криминальные деяния среди этой категории лиц», — сообщила Куровская.

Экономист, руководитель проекта создания ТПУ «Мегалайн» Александр Коломин недавно сообщил, что РФ в ближайшее десятилетие не сможет отказаться от использования труда эмигрантов. Причиной этому специалист называет дефицит кадров.

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