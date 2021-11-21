NetEase: российские ракетоносцы Ту-95МС преподали важный урок США

Пекин, 21 ноября. Россия отправила Вашингтону четкий сигнал при помощи ракетоносцев Ту-95МС. Такое мнение выразил автор китайского NetEase.

Соединенные Штаты окрестили Россию серьезной угрозой для стран Европы. Чтобы ее «обезвредить» Вашингтон использует собственные ресурсы и возможности партнеров по НАТО. Обезвреживание заключается в формировании беспрецедентного давления на РФ, передает «ПолитРоссия».

«Североатлантический альянс регулярно проводит военные учения и другие провокационные операции вблизи российских границ», — констатируют эксперты NetEase.

К провокационным действиям авторы СМИ отнесли недавние маневры американских ВВС. Стратегические бомбардировщики США, которые могут нести ядерное оружие, приблизились к воздушному пространству России. Такие полеты не являются единичным событием. Однако Москва жестко пресекает подобные «вылазки».

Одной из таких реакций стало воздушное патрулирование над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей, которое совершали два модернизированных российских ракетоносца Ту-95МС. Полет был плановый, но стал серьезным предупреждением для Соединенных Штатов.

«Американские военные опасаются российских ракетоносцев, которые совершают полеты над арктическими водами. Неслучайно ВВС США уже неоднократно усиливали авиабазу Эйлсон на Аляске истребителями пятого поколения F-35A», — подчеркнули специалисты.

Аналогичное патрулирование Ту-95МС совместно с ракетоносцами КНР было совершено над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Операция также стала предупреждением для США, которые помнят о своих базах на территории Японии.

Таким образом, по словам китайских авторов, РФ преподнесла США важный урок. Москва показала, что обладает достаточно мощным оружием, чтобы противостоять возможному противнику. Если такие предупреждающие действия будут проигнорированы, то Россия отреагирует на опасные провокации другими способами.

Недавно китайское издание Tencent сообщило об обеспокоенности властей США из-за учений России и Алжира в Средиземном море. По мнению авторов, такой шаг со стороны Москвы является ответом на регулярные провокации Вашингтона в Черном море.