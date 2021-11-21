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Сбой на подстанции в Якутске привел к отключению света в ряде жилых домов

Происшествия
Сбой на подстанции в Якутске привел к отключению света в ряде жилых домов
vk.com  /  Новгородская область

Якутск, 21 ноября. Жители нескольких районов Якутска остались без света из-за технологического нарушения на подстанции. Об этом сообщили в пресс-центре Центральных электрических сетей компании «Якутскэнерго».

Нарушение в работе оборудования зафиксировано в 10:21 по местному времени воскресенья (04:21 по Москве). Под отключение света попали дома, которые обслуживаются подстанцией «Южная».

«Сегодня, 21 ноября, в 10:21 под ограничение электроснабжения попали потребители подстанции "Южная", где произошло технологическое нарушение в работе оборудования. Энергетики незамедлительно приступили к выявлению причин ограничения и срочным восстановительным работам», — уточнили в «Якутскэнерго».

Проблемы с электроснабжением наблюдаются в нескольких районах ДСК, Покровского тракта и Сергеляхского шоссе. Конкретное число жителей не уточняется.

Свыше 150 тысяч человек ранее остались без электричества на территории Дагестана. Проблемы с подачей электроэнергии в республике возникли из-за дождя с мокрым снегом и сильного ветра.

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