Капитан «Вашингтона» Овечкин прервал безголевую серию в матче НХЛ против «Сан-Хосе»

Сан-Хосе, 21 ноября. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». Он отличился в первом периоде, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

Нападающий отправил шайбу в сетку ворот соперника в привычном для себя стиле, замкнув сильным броском передачу партнера. Гол российский хоккеист забил в большинстве. Для Овечкина он стал 13-м в текущем сезоне НХЛ. Всего у капитана «Вашингтона» 27 очков (13 голов + 14 передач).

Александр Овечкин продолжает погоню за легендой канадского хоккея Уэйном Гретцки. Россиянин на данный момент располагается на четвертом месте по заброшенным шайбам за всю историю НХЛ. На третьей позиции находится Яромир Ягр, на второй — Горди Хоу.

Нападающий СКА Матвей Мичков ранее побил рекорд Александра Овечкина и стал самым молодым автором гола в истории сборной России по хоккею. Игрок вышел на лед в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 2 дней.