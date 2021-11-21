Машина скорой помощи перевернулась на перекрестке в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 ноября. Автомобиль скорой помощи попал в дорожно-транспортное происшествие в Невском районе Санкт-Петербурга. В результате опрокидывания машины пострадали два медработника.

Инцидент случился на пересечении проспектов Шлиссельбургского и Обуховской Обороны. Сотрудники скорой помощи были госпитализированы, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Причины и обстоятельства, которые привели к ДТП на данный момент устанавливаются.

Недавно в Курортном районе Санкт-Петербурга произошла авария, в результате которой погибло трое людей. Там лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota и Lada Granta. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту происшествия. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства трагедии.