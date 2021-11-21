Экономист Розанова: Киев должен наступить себе на горло и пойти на контакт с «Газпромом»

Киев, 21 ноября. Энергетический кризис на Украине может привести к тому, что зима 2022 года станет для страны самой тяжелой за все годы независимости. Такое заявление сделала экономист Виктория Розанова.

Аналитик отметила, что украинское правительство не справляется с вызовами, перед которыми оказалось государство. Изначально власти заявляли, что готовы к началу отопительного сезона. Однако на деле многие бюджетные организации даже не смогли вовремя подключить отопление. Кроме того, тарифы выросли вдвое на фоне роста стоимости топлива на бирже. Подорожала и доставка с отметки 50% до 400%. По словам Розановой, украинский лидер Владимир Зеленский давал совершенно другие прогнозы и обещания.

«Холодные батареи уже являются суровой реальностью для граждан текущей зимой: "холодомор" и тарифный геноцид уже становятся причиной локальных протестов со стороны граждан. Что уже говорить о промышленности, которая попросту грозит загнуться», — подчеркнула Розанова.

При этом правительство не пытается решить проблему. Власть выбирает «политические игры» и отрицание сделанных ошибок. На данный момент, по мнению экономиста, власть идет по непродуктивному пути. На Украине отсутствует инфраструктура для принятия американского сжиженного газа и в принципе нет альтернатив.

Вся эта ситуация должна подтолкнуть Киев к диалогу с российской компанией «Газпром». В противном случае локальные проблемы перейдут в цепную реакцию. Розанова добавила, что в данном контексте стоит «наступить себе на горло» и пойти на договоренности с прямым поставщиком. Если этого не произойдет, то власти сознательно обрекут людей на замерзание.

Недавно стало известно, что компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь. На это указывают данные платформ RBP и GSA Platform.