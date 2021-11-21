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Китай понизил дипотношения с Литвой до уровня поверенного в делах

Политика
Китай понизил дипотношения с Литвой до уровня поверенного в делах
pixabay.com

Пекин, 21 ноября. Решение Литвы открыть дипломатическое представительство в Тайване обернулось для нее понижением дипломатических отношений с Китаем.

Китайское правительство воспринимает открытие литовского представительства в Тайване как нарушение принципа одного Китая и его территориальной целостности. В Пекине считают, что таким образом Вильнюс демонстрирует вмешательство в дела чужой страны, передает Центральное телевидение Китая.

«Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», — заявили в китайском МИД.

Литва ранее объявила об открытии своего представительства на территории Тайваня 18 ноября. Стороны считают, что это событие отметит новый и многообещающий курс двусторонних отношений.

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