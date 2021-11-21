Генерал ВКС США Томпсон: Москва оставила Вашингтон позади в сфере гиперзвуковых технологий

Галифакс, 21 ноября. США отстают от России и Китая в сфере гиперзвуковых технологий. Заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон пояснил, что в этом секторе Вашингтон «не так продвинут».

Офицер также добавил, что США «очень быстро наверстывают упущенное». По его словам, Вашингтон намерен соответствовать амбициям опережающих его государств.

«Мы не так продвинуты в гиперзвуковых программах, как КНР или РФ», — передает американская газета Politico слова генерала Томпсона, сказанные на форуме по международной безопасности в канадском Галифаксе.

Заместитель командующего Космическими силами США в беседе с журналистами Politico также отметил, что Вашингтон работает над «определением типа спутниковой группировки», нужного стране для мониторинга гиперзвуковых ракет. По словам Томпсона, для США это новый вызов. В то же время он не стал заявлять, что Белый дом не знает, что противопоставить соперникам на этот счет.

Превосходство отечественного вооружения ранее отмечал и президент России Владимир Путин. Национальный лидер также призвал предприятия ОПК не останавливаться на достигнутом, шире используя возникающие возможности.