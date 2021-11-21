Сближение России с Украиной и неуправляемость США вошли в прогноз Нострадамуса на 2022 год

Москва, 21 ноября. Предсказание легендарного французского астролога Нострадамуса на 2022 год расшифровали авторы Need Magazine. По прогнозу жившего в XVI веке алхимика, мир ждут глобальные перемены.

Москва и Киев в 2022 году смогут достичь соглашения и вернуть братские отношения. Однако пока непонятно, на каких именно условиях оно будет подписано. Против союза станут активно выступать Соединенные Штаты. Поддержат стороны Германия и другие государства Евросоюза.

Вашингтон, согласно предсказанию, станет еще более неуправляемым в своих действиях. Попытки США контролировать весь мир будут усугубляться, но в каждой из них Белый дом продемонстрирует свою некомпетентность, передает iReactor.

Коммерческие полеты в космос приобретут популярность во многих развитых государствах. В 2022 году космическими туристами станут не только специально обученные люди, но и обычные граждане с толстым кошельком.

Нострадамус известен тем, что сделал несколько пророчеств, которые действительно сбывались в современной истории. Так, он был автором прогноза об убийстве американского президента Джона Кеннеди, теракта в США 11 сентября 2001 года, взрыва атомной бомбы и многих других.

Недавно стало известно, что провидец предсказал приближающееся и неизбежное столкновение России с Великобританией. Он был уверен, что итог конфликта приведет к кардинальным переменам в мире.