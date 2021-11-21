Полиция задержала главврача больницы Сахалина за продажу QR-кодов

Южно-Сахалинск, 21 ноября. Главного врача одной из больниц Южно-Сахалинска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии правоохранителей, он продавал QR-коды.

Руководитель больницы заставлял подчиненных вносить данные о прохождении вакцинации на портале «Госуслуг». Прививку пациент не получал, а ампулы выбрасывали. По предварительным данным, подобных эпизодов было совершено не менее 50, пишет «Комсомольская правда».

Правоохранители изъяли медицинские карты пациентов, служебные документы, использованные ампулы и емкости, куда сливали вакцину. Факт торговли QR-кодами подтвердили в минздраве Сахалинской области. Власти организовали проверку. Подозреваемый задержан.

Люди, обладающие фальшивыми COVID-сертификатами, могут стать источниками новых мутаций. Такие граждане ставят под угрозу здоровье окружающих, заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.