Мясников призвал применять санкции к выступающим против прививок «врачам-предателям»

Москва, 21 ноября. Врачи-антипрививочники должны в обязательном порядке лишаться сертификата медицинского работника. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор отметил, что журналисты продолжают интересоваться, нужно ли применять санкции к врачам-антипрививочникам. По словам Мясникова, ответ на этот вопрос он дал много лет назад на странах книги «Свой-чужой».

В ходе повествования врач вспомнил разговор со своим хорошим знакомым. Он уточнил у Мясникова, нужно ли ставить прививки детям на фоне того, что у «медиков в поликлинике разное мнение на этот счет».

«У меня аж в глазах потемнело! Ладно обыватель, человек далекий от медицины, да и то: образованный вроде человек, кандидат наук. Медработники! Врачи! Сомневаются в целесообразности прививок детям?.. А сколько детей и взрослых становятся инвалидами и умирают от того, что "в поликлинике существуют разные мнения"»? — ужаснулся Мясников в своих соцсетях.

Медик добавил, что на совести таких «врачей-предателей» лежит сотни жизней. По его мнению, если есть достоверная информация, доказывающая, что врач агитирует против прививок, то нужно добиваться его увольнения с волчьим билетом. Или же отозвать сертификат медицинского работника, без которого доктор не сможет вести практику.

Недавно Мясников назвал доводы противников прививок «вопиющей безграмотностью и словоблудием». При этом он выразил сожаление, что некоторые все же верят в различные мифы о вакцинации.