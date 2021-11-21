Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 07:52
07:45
Происшествия
Сбой на подстанции в Якутске привел к отключению света в ряде жилых домов
07:41
Происшествия
Водитель на Toyota Camry похитил сбитого им пешехода на востоке Москвы
07:38
Спорт
Капитан «Вашингтона» Овечкин прервал безголевую серию в матче НХЛ против «Сан-Хосе»
07:17
Происшествия
Машина скорой помощи перевернулась на перекрестке в Петербурге
07:15
Экономика
Экономист Розанова: Киев должен наступить себе на горло и пойти на контакт с «Газпромом»
07:03
Происшествия
Столкновение внедорожника и грузовика унесло жизни двух человек под Оренбургом
06:58
Происшествия
Рейсовый автобус загорелся на Николоямской улице в Москве
06:50
Политика
Китай понизил дипотношения с Литвой до уровня поверенного в делах
06:49
Армия
Генерал ВКС США Томпсон: Москва оставила Вашингтон позади в сфере гиперзвуковых технологий
06:41
Общество
Сближение России с Украиной и неуправляемость США вошли в прогноз Нострадамуса на 2022 год
Все новости

Мясников призвал применять санкции к выступающим против прививок «врачам-предателям»

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 06:34
Общество
Мясников призвал применять санкции к выступающим против прививок «врачам-предателям»
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Москва, 21 ноября. Врачи-антипрививочники должны в обязательном порядке лишаться сертификата медицинского работника. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор отметил, что журналисты продолжают интересоваться, нужно ли применять санкции к врачам-антипрививочникам. По словам Мясникова, ответ на этот вопрос он дал много лет назад на странах книги «Свой-чужой».

В ходе повествования врач вспомнил разговор со своим хорошим знакомым. Он уточнил у Мясникова, нужно ли ставить прививки детям на фоне того, что у «медиков в поликлинике разное мнение на этот счет».

«У меня аж в глазах потемнело! Ладно обыватель, человек далекий от медицины, да и то: образованный вроде человек, кандидат наук. Медработники! Врачи! Сомневаются в целесообразности прививок детям?.. А сколько детей и взрослых становятся инвалидами и умирают от того, что "в поликлинике существуют разные мнения"»? — ужаснулся Мясников в своих соцсетях.

Медик добавил, что на совести таких «врачей-предателей» лежит сотни жизней. По его мнению, если есть достоверная информация, доказывающая, что врач агитирует против прививок, то нужно добиваться его увольнения с волчьим билетом. Или же отозвать сертификат медицинского работника, без которого доктор не сможет вести практику.

Недавно Мясников назвал доводы противников прививок «вопиющей безграмотностью и словоблудием». При этом он выразил сожаление, что некоторые все же верят в различные мифы о вакцинации.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мясников призвал применять санкции к выступающим против прививок «врачам-предателям»
вакцинация антипрививочники мясников
Комментировать