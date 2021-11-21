Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 07:52
07:45
Происшествия
Сбой на подстанции в Якутске привел к отключению света в ряде жилых домов
07:41
Происшествия
Водитель на Toyota Camry похитил сбитого им пешехода на востоке Москвы
07:38
Спорт
Капитан «Вашингтона» Овечкин прервал безголевую серию в матче НХЛ против «Сан-Хосе»
07:17
Происшествия
Машина скорой помощи перевернулась на перекрестке в Петербурге
07:15
Экономика
Экономист Розанова: Киев должен наступить себе на горло и пойти на контакт с «Газпромом»
07:03
Происшествия
Столкновение внедорожника и грузовика унесло жизни двух человек под Оренбургом
06:58
Происшествия
Рейсовый автобус загорелся на Николоямской улице в Москве
06:50
Политика
Китай понизил дипотношения с Литвой до уровня поверенного в делах
06:49
Армия
Генерал ВКС США Томпсон: Москва оставила Вашингтон позади в сфере гиперзвуковых технологий
06:41
Общество
Сближение России с Украиной и неуправляемость США вошли в прогноз Нострадамуса на 2022 год
Все новости

Глава ЯНАО Артюхов: власти региона решат проблему аварийного жилья быстро и качественно

Общество
Глава ЯНАО Артюхов: власти региона решат проблему аварийного жилья быстро и качественно
Prt Scr instagram.com  /  @artyukhov_da

Салехард, 21 ноября. Правительство ЯНАО намерено разрешить проблему аварийного жилья быстро и качественно. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

План расселения жителей Ямало-Ненецкого автономного округа из аварийных объектов имеет для региональных властей особую важность. Артюхов заметил, что несмотря на повышение стоимости жилья ямальское правительство будет искать механизмы реализации программы, пишет «Ямал-Медиа»

«Жилищное строительство — важная задача. Весь Север строился быстро, в регионе до сих пор много деревянного и ветхого жилья. Необходим качественный скачок в количество — в качественное новое жилье», — заявил Артюхов.

Ранее глава ЯНАО Артюхов сообщил, что решение по выдаче инфраструктурного кредита для прокладки Северного широтного хода будет принято до конца текущего года. По предварительной оценке, общая проектная смета преодолеет значение в 200 миллиардов рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Глава ЯНАО Артюхов: власти региона решат проблему аварийного жилья быстро и качественно
янао расселение артюхов
Комментировать