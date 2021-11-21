Глава ЯНАО Артюхов: власти региона решат проблему аварийного жилья быстро и качественно

Салехард, 21 ноября. Правительство ЯНАО намерено разрешить проблему аварийного жилья быстро и качественно. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

План расселения жителей Ямало-Ненецкого автономного округа из аварийных объектов имеет для региональных властей особую важность. Артюхов заметил, что несмотря на повышение стоимости жилья ямальское правительство будет искать механизмы реализации программы, пишет «Ямал-Медиа»

«Жилищное строительство — важная задача. Весь Север строился быстро, в регионе до сих пор много деревянного и ветхого жилья. Необходим качественный скачок в количество — в качественное новое жилье», — заявил Артюхов.

Ранее глава ЯНАО Артюхов сообщил, что решение по выдаче инфраструктурного кредита для прокладки Северного широтного хода будет принято до конца текущего года. По предварительной оценке, общая проектная смета преодолеет значение в 200 миллиардов рублей.