Сход снежных масс и повышение уровня воды в реках ожидаются на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 21 ноября. Охотоморский циклон может спровоцировать самопроизвольный сход снежных масс в нескольких районах Камчатки. Из-за сильных осадков в реках ожидается рост уровня воды.

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовые предупреждения в связи с циклоном. Сход снежных масс может наблюдаться 21–23 ноября. Под угрозой находятся Елизовский, Усть-Большерецкий, Соболевский, Быстринский, Мильковский и Усть-Камчатский районы.

Самопроизвольный сход снега может произойти с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. На территории Кроноцкого заповедника действует лавинная опасность.

Предупреждение в связи с возможным повышением уровня воды в реках действует с 20 по 22 ноября. Не исключается затопление участков поймы рек Авача и Камчатка, отметили в региональном управлении МЧС России.

Сильный снег и штормовой ветер прогнозировались в Камчатском крае 20 ноября. Ухудшение погодных условий обусловлено приходом циклона.