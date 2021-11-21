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The National Interest объяснил преимущество Т-80 перед современными российскими танками

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 06:11
Армия
The National Interest объяснил преимущество Т-80 перед современными российскими танками
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 21 ноября. Россия продолжает программу модернизации советского танка Т-80 из-за его высоких показателей живучести в плохих погодных условиях. Об этом пишут авторы американского журнала The National Interest.

Аналитики пишут, что Т-80 более эффективно работает в условиях низких температур. Двигатель с газотурбинной установкой занимает меньше времени на разогрев и лучше защищает членов экипажа от холода.

Вследствие того, что в России широкая полоса с низкими температурными условиями, правительство страны намерено продолжать модернизацию советской боевой машины. Авторы указывают, что согласно последним проектам модификации танк оснастят тепловизионным прицелом «Сосна-У», динамической защитой «Реликт» и обновленным шасси.

Ранее аналитики американского издания The National Interest назвали Т-34 одним из основных факторов победы СССР над Германией во время Второй Мировой войны. Главными достоинствами боевой машины авторы назвали высокую мобильность и надежную броню.

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танк модернизация т-80
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