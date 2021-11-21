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IT-эксперт Чернов предупредил об опасности подключения к открытым Wi-Fi-сетям

Общество
IT-эксперт Чернов предупредил об опасности подключения к открытым Wi-Fi-сетям
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 21 ноября. Утечки данных со смартфона можно легко избежать, если следовать ряду правил. Как оградить себя от подобной опасности, рассказал директор Центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

По словам специалиста, указывать на то, что смартфон передает данные третьим лицам, может быстрый расход трафика, а также направленная на конкретного пользователя реклама. Чаще всего такие «симптомы» начинают проявляться после установки вредоносных программ и подключения к незащищенным Wi-Fi-сетям, передает URA.RU.

«Не следует устанавливать программы из непроверенных источников. Если приложение запрашивает доступ к микрофону, камере или фотографиям, убедитесь, что это нужно для выполнения его функций. Также не подключайтесь к открытым Wi-Fi, через них можно похитить информацию с устройства», — объяснил Чернов.

Однако, уточнил специалист, иногда сбор информации о пользователе осуществляется не злоумышленниками, а разработчиками. Это сделано для понимания портрета владельца смартфона и улучшения качества рекламы. Однако на это требуется согласие человека, которое он «подписывает», принимая условия пользовательского соглашения.

Порой утечка данных происходит и по вине больших компаний. Как правило, после сбора и обработки информация продолжает храниться в базе организаций, что является легкой добычей мошенников.

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